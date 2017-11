By

【KTSF】

南灣聖荷西市週日下午發生墜機事故,一架小型飛機墜落在一棟房屋的車房上,當時車房沒有人,機上3人受傷需送院救治。

當局稱,飛機墜毀的位置幸好當時沒有路人或車在路上行駛,算是不幸中的大幸。

聯邦航空管理局(FAA)表示,出事的Cessna 172週日下午大約3時,墜毀在Evelyn大道2100號一間房屋的車房上,機上的兩男一女受傷,送往醫院救治。

飛機當時從聖荷西市的Reid-Hillview機場向西北面起飛不久後在300碼外墜毀。

由於當局仍在調查飛機事故原因,出事意外住所的居民需要暫時離開家園。

