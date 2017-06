By

【KTSF】

南加州一架小型飛機週五早上在起飛後不久,在機場附近一條公路上墜毀,起火焚燒,機上兩人大難不死,公路有一輛路過的貨車被輕微撞上,司機無大礙。

事發於早上9時半左右,肇事的Cessna 310小型飛機在Costa Mesa市的John Wayne機場起飛,不久發生故障,機師曾發求救訊號,在折返機場途中在405公路墮毀。

機上當時載有一對男女,男子年約50歲,女子年約60歲,二人從飛機殘骸中獲救,身受重傷。

405公路是往來洛杉磯和聖地牙哥的主要公路,事發後交通大擠塞。

