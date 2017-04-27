加州擬自行推全民健保 法案州議會過首關

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【KTSF 陳嘉琪報導】

一項建議加州州府取代現有所有保險公司成為單一醫保供應商，並確保州內所有市民，不論是有身份還是無證人士都獲得醫療保障的法案，週三在州參議院健康委員會討論，該法案在委員會獲得壓倒性支持。

州議會民主黨人提出SB-562法案 ，是要應對國會共和黨人一旦成功推翻奧巴馬健保法，加州將不受影響。

法案建議加州自行實施全民健保，由州政府做單一醫保供應商，負責與醫療機構及私人執業醫生簽約，民眾求診沒有自付的墊底費，看病後醫生及醫院直接向政府收錢。

至於一些正享有聯邦醫療資助，例如是持紅藍卡、年過65歲的長者、其他聯邦的醫療撥款，以及所有公司醫保的員工，都將自動納入州府管理。

根據一份報告顯示，加州去年的醫療開支高達3,670億，令不少人關注全民健保的經費究竟錢從何來。

提案人就指出，需要用稅收來支付，而其他資金來源，以及部門會怎樣運作仍在草擬當中，在此之前曾提過將聯邦兩大醫療項目Medicare及Medicaid撥給加州的款項投入計劃，加上勞資雙方繳交的健保稅，以及加州自己的稅收補貼等多個財源，來支持加州全民健保制。

有保險公司批評新法案除了會大幅增稅外，沒有保險公司之間的競爭，醫療質素可能下降。

批評者也指，公立全民健保制亦可能拖延求診的時間。

法案一旦在州議會參眾兩院過關，由州長簽署後，還要特朗普政府願意配合撤除對聯邦醫療撥款的限制，才能正式推行。