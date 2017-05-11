東灣民宅被入屋打劫 賊匪持槍指嚇亞裔戶主（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

東灣Pittsburg市週二晚有賊持槍入屋行劫，警方正搜集附近鄰居有沒有閉路電視畫面，追捕幾名匪徒，亞裔事主一家三口沒有受重傷，其中一人接受本台訪問時情緒激動，他表示他跟父母一度被匪徒用槍指著威脅。

事發在週二晚約10時半，多名幪面匪徒持槍闖入Rosa Blanca Drive一間民宅，用槍要脅事主一家三口。

受害事主Raj接受訪問時稱：”一名男子走上樓梯，持槍指著我的臉，拉我下樓梯，喝令我在正門前伏下，我父母當時都在，其中一名匪徒用槍指著我們，另外一人綁住我們，第三人之後上樓搜掠，另外兩人繼續用槍指住我們，叫我們不要動，否則開槍，經過此事後，我對於人身安全的概念，尤其是我父母的安全都一掃而空，當你伏下眼見父母被槍指著，會改變你的想法，這是一個難關，但我們會共勉之。”

他表示之前聽說過有鄰居遭爆竊，希望警方加強附近治安，在街道安裝閉路電視鏡頭。

匪徒這次搶走珠寶和現金等財物，警員到場時匪徙已經逃走，民眾如有任何線索，請致電(925) 252-6972通知警方。

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