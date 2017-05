東灣民宅被入屋打劫 賊匪持槍指嚇亞裔戶主（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

東灣Pittsburg市週二晚有賊持槍入屋行劫,警方正搜集附近鄰居有沒有閉路電視畫面,追捕幾名匪徒,亞裔事主一家三口沒有受重傷,其中一人接受本台訪問時情緒激動,他表示他跟父母一度被匪徒用槍指著威脅。

事發在週二晚約10時半,多名幪面匪徒持槍闖入Rosa Blanca Drive一間民宅,用槍要脅事主一家三口。

受害事主Raj接受訪問時稱:”一名男子走上樓梯,持槍指著我的臉,拉我下樓梯,喝令我在正門前伏下,我父母當時都在,其中一名匪徒用槍指著我們,另外一人綁住我們,第三人之後上樓搜掠,另外兩人繼續用槍指住我們,叫我們不要動,否則開槍,經過此事後,我對於人身安全的概念,尤其是我父母的安全都一掃而空,當你伏下眼見父母被槍指著,會改變你的想法,這是一個難關,但我們會共勉之。”

他表示之前聽說過有鄰居遭爆竊,希望警方加強附近治安,在街道安裝閉路電視鏡頭。

匪徒這次搶走珠寶和現金等財物,警員到場時匪徙已經逃走,民眾如有任何線索,請致電(925) 252-6972通知警方。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。