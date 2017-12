By

紐約市曼克頓中城繁華路段週一早上發生爆炸事件,當局指事件與恐怖主義有關。

紐約市警方指,事發於東岸時間約7點半,爆炸地點為時代廣場附近一個交通樞紐站,早前該樞紐站一度關閉,幾條地鐵主幹線亦一度停駛。

地鐵乘客需要疏散,現場有大批警員與消防員以及反恐突擊隊隊員。

當局消息指,事件已導致至少4人受傷,傷者並無生命危險。

警方已拘捕27歲男子Akyed Ullah,他亦是事件中其中一名傷者。

當局公佈,該疑犯身上綁著低技術的鐵管炸彈,並在地鐵站內引爆。

