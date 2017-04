By

【KTSF 吳倩妤報導】

一顆巨型粉紅鑽石在香港拍出天價,以7,100萬美元成交。

這顆稱為粉紅之星的鑽石,重59.6卡拉,由蘇富比在香港拍賣,一開拍5分鐘,就以7,100萬美元成交,成為歷來最高價的鑽石,超越上月以5,000萬美元成交的Oppenheimer Blue藍彩鑽。

蘇富比透露,這次粉紅之星落入珠寶商周大福集團手上。

粉紅之星是在1999年在南非發現,經兩年切割才成型,它不但是有史以來最巨型的鑽石,色彩更是前所未見的奇幻艷麗,所以拍出創世界紀錄的天價。

