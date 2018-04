By

【KTSF】

新的一股大氣河風暴將於週四吹襲灣區,預計今次的降雨比前個星期大氣河風暴帶來的雨量更要多。

受風暴外圍雨帶影響,整個灣區從週四早上11時開始,有兩成機會有雨,預計到了週五清晨,大氣河風暴正式吹襲灣區,週五將會下雨,雨勢亦會頗大。

從國家氣象局所提供的圖像顯示,初步估計,北灣將會錄得最高的降雨量,至少有3至4吋,至於沿海及部分內陸的城市,預計會有1吋半至2吋的雨量。

南灣地區則會錄得1吋至1吋半的降雨。

