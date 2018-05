舊金山國際機場多宗飛機險撞事故都與機師失誤有關

By

【KTSF】

聯邦航空管理局(FAA)對自前年以來,在舊金山國際機場差點發生的其中4場嚴重事故進行調查,結果發現有至少兩宗是機師操作失誤而造成,國家運輸安全委員會(NTSB)亦同時公佈了去年7月的一宗事件的監控畫面,顯示驚險一幕。

事發於去年7月,加拿大航空班機與一部停在跑道上,坐滿乘客,正準備起飛的菲律賓航空班機差點相撞,兩部飛機之間的距離,比早前估計的要短很多。

當時該跑道上還停著3架等待起飛的班機,跑道上的4架飛機合共載有超過一千名乘客與機組人員。

有專家表示,如果飛機相撞,可能會是歷史上最嚴重的空難。

聖荷西水星報報導,聯邦航空管理局認為,由於機師操作失誤而造成的兩宗事故,分別發生於2016年12月與今年1月,涉事班機都準備駛入或降落在錯誤的跑道。

局方亦透露,另外有一宗事故是空管人員操作失誤導致。

而在前年的事故發生後,為了避免以後出現同樣狀況,機場封閉了涉事跑道,並增強了地面雷達系統。

聯邦航空管理局亦已就事件向兩間航空公司的機師發出特別安全警示,目前,NTSB的調查仍在進行。

