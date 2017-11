捷運治安再響警號 週五一天內有4人被搶手機

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

灣區捷運(BART)治安再響警號,在上週五6小時內發生至少5宗劫案,當中4人的手機被搶走。

根據捷運警方的紀錄顯示,上週五下午3時,一名男子報案指,一名穿黑衣的匪徒企圖在東灣奧克蘭市(屋崙)的Colisum站搶走他的手機,並將他推倒在地上,不過匪徒最後事敗逃走。

到了晚上8時40分,有事主報案指他的手機在東灣Union City捷運站被搶走,最後警方並沒有找到劫匪。

在晚上約9時半,另一名男子報案指在前往舊金山16街捷運站的樓梯上,被兩名穿著黑色連帽衣的匪徒搶走手機。

另外在晚上9時,兩名事主指在奧克蘭市的Coliseum站,突然有一班青少年走向他們,並搶走二人的手機,警方其後在車站的停車場截停一班懷疑涉案的青少年,並在他們身上尋回其中一部被偷走的手機。

事主認出當中一名14歲青年是劫匪,警方於是將他拘捕。

今次並不是第一次有一班青少年在Coliseum捷運站搶劫,今年4月份,大約有40至60個青少年在同一時間衝入列車中,打劫多名乘客,並搶走乘客的手袋及手機,打傷至少兩人。

捷運警方指,這班人跳過付費閘口,犯下至少7宗劫案。

捷運指,站內的搶手機案有上升的趨勢,在2015年有180宗,而在去年就上升至274宗,但了今年頭6個月,已經有225部手機被偷走。

捷運一方已經在7月時成立一個希望提升公眾警覺的運動,去打擊手機搶劫案,包括在站內貼上小心財物的海報,以及經常以廣播提醒乘客等。

