捷運治安再響警號 週五一天內有4人被搶手機

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【KTSF 陳嘉琪報導】

灣區捷運（BART）治安再響警號，在上週五6小時內發生至少5宗劫案，當中4人的手機被搶走。

根據捷運警方的紀錄顯示，上週五下午3時，一名男子報案指，一名穿黑衣的匪徒企圖在東灣奧克蘭市（屋崙）的Colisum站搶走他的手機，並將他推倒在地上，不過匪徒最後事敗逃走。

到了晚上8時40分，有事主報案指他的手機在東灣Union City捷運站被搶走，最後警方並沒有找到劫匪。

在晚上約9時半，另一名男子報案指在前往舊金山16街捷運站的樓梯上，被兩名穿著黑色連帽衣的匪徒搶走手機。

另外在晚上9時，兩名事主指在奧克蘭市的Coliseum站，突然有一班青少年走向他們，並搶走二人的手機，警方其後在車站的停車場截停一班懷疑涉案的青少年，並在他們身上尋回其中一部被偷走的手機。

事主認出當中一名14歲青年是劫匪，警方於是將他拘捕。

今次並不是第一次有一班青少年在Coliseum捷運站搶劫，今年4月份，大約有40至60個青少年在同一時間衝入列車中，打劫多名乘客，並搶走乘客的手袋及手機，打傷至少兩人。

捷運警方指，這班人跳過付費閘口，犯下至少7宗劫案。

捷運指，站內的搶手機案有上升的趨勢，在2015年有180宗，而在去年就上升至274宗，但了今年頭6個月，已經有225部手機被偷走。

捷運一方已經在7月時成立一個希望提升公眾警覺的運動，去打擊手機搶劫案，包括在站內貼上小心財物的海報，以及經常以廣播提醒乘客等。

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