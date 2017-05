By

灣區捷運(BART)位於舊金山的Balboa站週日發生搶手機案件,一名婦人在列車上,被一名男子搶走手上的手提電話。

捷運警方稱,列車當時正在月台停站,一名男子突然伸手搶去婦人手上的手提電話,在列車關門之際奪門而出。

婦人報稱,她與搶匪糾纏了一會,最後成功逃脫,她則跌倒在地,搶匪之後奔上樓梯逃去無蹤。

搶匪被指是非洲裔,年約20餘歲,身高約5呎9吋,重約120磅,身穿紅色連帽上衣。

