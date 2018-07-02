南灣有騙徒訛稱綁架受害人親友騙贖金

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【KTSF 陳嘉琪報導】

除了大家時有所聞的假扮中領館人員的騙案外，南灣Santa Clara警方指，近日收到多宗假扮綁架案騙取贖金的報告，呼籲民眾要額外小心。

警方表示，這種假扮綁架的騙案，主要是向家長及祖父母下手。

騙徒致電事主指，如果不交贖金，會對子女使用暴力，而騙徒在電話中，亦會播出小童驚呼的聲音，希望令事主相信綁架案真有其事。

警方指，騙徒會嘗試與事主保持通話，不讓事主有機會致電其他家人，核實小孩的安全，然後會要求事主交贖金。

警方提醒，事主在與騙徒的對話中，不要講出懷疑被綁架人士的名字，盡量問一些只有家人才知道的問題。

如果真的有綁架案的發生，請即時與警方聯絡，如果是這種騙取贖金的案件，可致電非緊急熱線：(408)-615-5580聯絡警方。

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