南灣有騙徒訛稱綁架受害人親友騙贖金

【KTSF 陳嘉琪報導】

除了大家時有所聞的假扮中領館人員的騙案外,南灣Santa Clara警方指,近日收到多宗假扮綁架案騙取贖金的報告,呼籲民眾要額外小心。

警方表示,這種假扮綁架的騙案,主要是向家長及祖父母下手。

騙徒致電事主指,如果不交贖金,會對子女使用暴力,而騙徒在電話中,亦會播出小童驚呼的聲音,希望令事主相信綁架案真有其事。

警方指,騙徒會嘗試與事主保持通話,不讓事主有機會致電其他家人,核實小孩的安全,然後會要求事主交贖金。

警方提醒,事主在與騙徒的對話中,不要講出懷疑被綁架人士的名字,盡量問一些只有家人才知道的問題。

如果真的有綁架案的發生,請即時與警方聯絡,如果是這種騙取贖金的案件,可致電非緊急熱線:(408)-615-5580聯絡警方。

