【KTSF 吳倩妤報導】

菲律賓的回教恐怖組織阿布撒耶夫在網上發放片段,把一名去年被他們綁架的德國人質斬首。

美聯社指網上片段長約1分40秒,見到人質肯特納被蒙面武裝分子斬首,之後兇手高叫真主偉大。

菲律賓軍方證實肯特納已遇害,總統的顧問譴責這個是野蠻行徑,德國總理默克爾亦譴責暴行。

70歲的肯特納與太太去年11月在馬來西亞沙巴海域,被阿布薩耶夫武裝分子綁架,押到菲律賓南部叢林,肯特納的太太期後被殺。

阿布薩耶夫早前曾發放肯特納求救片段,要求在週日限期前支付3,000萬披索,約605,000美元贖金,否則會將他斬首。

