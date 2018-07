【i-CABLE】

菲律賓一個鐵腕對付毒販的市長在出席市政府升旗禮期間,遭狙擊手伏擊,胸口中槍死亡。

槍聲傳出後,各人慌忙走避,場面混亂。

事發在塔納萬市會堂,當時正舉行升旗禮,市長哈利利胸口中槍,被人抬走,同一時間現場傳來多響槍聲,相信是保安人員還擊,哈利利送院後證實不治。

警方相信兇徒是從遠距離開槍,子彈擊中哈利利口袋的手機,碎片刺穿他的胸口致命。

哈利利響應總統杜特爾特強硬對付毒犯的政策,大舉掃毒,又安排毒販及吸毒者遊街示眾。

杜特爾特譴責兇徒行為,當局正調查這次槍擊案是否與哈利利強硬對付毒販有關。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。