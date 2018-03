【i-CABLE】

菲律賓週二晚發生嚴重車禍, 19人死亡、17人受傷。

意外發生後,大批救援人員和居民由損毀嚴重的巴士救出傷者。

出事的巴士載著大約40人,週二晚駛經西民都洛省時,失控衝出橋面,墮下5至6米深的峽谷。

初步調查相信,意外與巴士機件故障有關。

