PG&E或用發債方式應付北灣山火索償 變相消費者承擔（視頻）

【KTSF 游瑋珊報導】

目前加州州議會正在討論兩項涉及公用事業經營商的議案,引發高度爭議,其中一項議案,可能讓太平洋煤電公司(PG&E)透過發行加州公債,來支付因去年北灣山火而引發的索賠,另一項議案更建議,只要公用事業經營商具體遵守相關規定,發生災難時便可以脫責,並將相關費用轉嫁給消費者。

根據KPIX報導,受到質疑的有兩項法案,首先是SB1088法案,攸關像是PG&E等公用事業經營商對未來火災事故的責任。

法案建議業者只要嚴格遵守通過的安全計畫和相關法規,便可以不用為了因其設施導致的火災而負責,而且可以將理賠的費用轉嫁到消費者身上,不需要加州公用事業委員會通過。

法案遭到火災索償訴訟代表律師Erin Brockovich的嚴辭抨擊。

Brockovich說:”這就是安靜開後門,給業者通行證,讓他們不用負責任,不必問責,並我們加州民則面臨費率上漲。”

另一項受爭議的AB33法案是針對2017年北灣火災,建議允許PG&E使用加州公債撥款來做理賠,而最終公債將由消費者買單。

去年北灣山火燒毀8,000多幢建築,造成45人死亡,當中最少16宗被指和PG&E供電設施有關。

PG&E目前面對逾200宗訴訟,PG&E預期,光是第二季估計就要支付25億美元的賠償,而最終賠償金更可能高達150億。

《舊金山紀事報》報導,該修例可讓PG&E向公共事業委員會申請發行地方債券,填補目前持有8.4億責任保險儲備以外的理賠。

PG&E用戶未來以年計帳單上可能會有多一項收費,用以償還有關債務,而這項收費屬不可轉移,意味即使已安裝太陽能電板的用戶,或從社區整合計劃如CleanPowerSF買電的用戶,都要付這項收費。

