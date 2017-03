報稅季節詐騙案急增 PG&E提醒用戶小心被騙

By

【KTSF 崔凱橋報導】

灣區不少民眾接到懷疑自稱是太平洋煤電公司(PG&E)的電話及電郵騙案,當局提醒民眾要提高警覺,避免騙徒有機可乘。

PG&E表示,近幾個月來收到不少用戶致電投訴,接獲懷疑電話騙案,冒稱自己是PG&E客戶服務代表,要求用戶透過電話支付欠款。

騙案還包括用戶收到可疑的電郵,要求網上轉賬付款,同時,甚至有騙子冒稱PG&E的職員,試圖進入用戶的家中。

PG&E發言人表示,正值報稅季節,騙徒會利用虛假的退稅文件,透過電郵要用戶提供個人資料,而對象主要針對英文不是母語的移民。

PG&E公司提醒用戶,他們不會透過電話向客戶要求提供個人及信用卡資料付款,如果用戶接獲任何可疑的電子郵件,要求提供個人資料,可直接聯絡PG&E確認真偽。

另外,對任何自稱PG&E職員要對其進行身分確認後,才可容許對方進行家中。

