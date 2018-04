By

【KTSF 黃恩光報導】

下星期二就是報稅截止日期,太平洋煤電公司(PG&E)表示,最近不少客戶收到騙徒的電郵或電話,要求客戶提供個人資料。

PG&E表示,騙徒通常告訴客戶,他們有資格領取退稅,要求客戶提供個人資料,包括社安號碼。

也有不法分子聲稱是PG&E職員,向客戶推銷產品,要求進入客戶的家裡,或索取個人資料。

電郵方面 ,部分PG&E客戶表示收到“Phishing”電郵,要求事主在網上付款,或填寫虛假的文件。

PG&E強調,不會透過電話向客戶索取個人資料或信用卡號碼。

如果收到可疑的電郵,千萬不要點擊連結,也不要提供私人資料。

PG&E的職員隨身攜帶工作證,如果大家有疑問,可以致電PG&E查詢,電話:(800) 743-5000。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。