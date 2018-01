PG&E擬推新電力收費計劃 用戶有機會節省電費（視頻）

By

[KTSF 江良慧報導】

太平洋煤電公司(PG&E)打算推出一個新的電力收費計劃,名叫"使用時段費率計劃"(Time-of-Use Rate Plan),以此更加支持清潔能源,並為用戶節省電費。

PG&E計劃於今年4月試行的"使用時段費率計劃",在下午4點到晚上9點時段收取較高電費率,其餘時段的費率就較低,以鼓勵用戶改變用電時間。

PG&E發言人陳凱珊說:"如果你知道有這個按時段收費計劃,改變自己的用電習慣,盡量在4點至9點不用這麽多電的話,在我們計算之後,其實你的電費會輕微有些調整,是會下降的。"

PG&E現行的費率採取分級制,電費隨使用量增大而增加,而新費率計劃不僅幫助用戶改變用電習慣,也能有效支持清潔能源,減少電網負荷。

陳凱珊說:"如果大家將來加入這計劃的話,盡量在4點前或9點後才用大型電器,例如洗衣機、洗碗機、乾衣機等等。"

PG&E第一批試行該計劃的大概有15萬住宅用戶,首批參與試行的用戶從這個星期開始,會陸續收到郵寄通知信,如果不想參加試行計劃,可在收到通知後選擇退出。

該計劃的收費標準仍有待加州公用事業委員會的審批,一旦獲得通過,將從4月起開始陸續實施,如果成效顯著 ,預計正式全面實施將從2019年底開始。

