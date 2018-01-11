PG&E擬推新電力收費計劃 用戶有機會節省電費（視頻）

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[KTSF 江良慧報導】

太平洋煤電公司（PG&E）打算推出一個新的電力收費計劃，名叫"使用時段費率計劃"（Time-of-Use Rate Plan），以此更加支持清潔能源，並為用戶節省電費。

PG&E計劃於今年4月試行的"使用時段費率計劃"，在下午4點到晚上9點時段收取較高電費率，其餘時段的費率就較低，以鼓勵用戶改變用電時間。

PG&E發言人陳凱珊說："如果你知道有這個按時段收費計劃，改變自己的用電習慣，盡量在4點至9點不用這麽多電的話，在我們計算之後，其實你的電費會輕微有些調整，是會下降的。"

PG&E現行的費率採取分級制，電費隨使用量增大而增加，而新費率計劃不僅幫助用戶改變用電習慣，也能有效支持清潔能源，減少電網負荷。

陳凱珊說："如果大家將來加入這計劃的話，盡量在4點前或9點後才用大型電器，例如洗衣機、洗碗機、乾衣機等等。"

PG&E第一批試行該計劃的大概有15萬住宅用戶，首批參與試行的用戶從這個星期開始，會陸續收到郵寄通知信，如果不想參加試行計劃，可在收到通知後選擇退出。

該計劃的收費標準仍有待加州公用事業委員會的審批，一旦獲得通過，將從4月起開始陸續實施，如果成效顯著 ，預計正式全面實施將從2019年底開始。

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