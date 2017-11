暖氣長時間停用重開 隱藏洩漏一氧化碳危機（視頻）

By

【KTSF 崔凱橋報導】

近日天氣開始轉冷,不少人會開暖氣,但原來暖氣長時間沒有使用,會隱藏洩漏一氧化碳的危機。

當暖氣長時間沒有使用,重開的時候,有可能產生一氧化碳外洩的問題,因此每家每戶都需要安裝一氧化碳探測器。

PG&E媒氣服務代表梁程遠 (Eddie Leung)說:”因為一氧化碳是無色無味,民眾不會知道有一氧化碳在空氣中,只能靠儀器來感應。”

不過,在家中安裝一氧化碳感應器,亦有數項事情要注意。

梁程遠說:”一般一氧化碳感應器,最好每間都設一個,例如在廚房有爐灶,感應器應放在最少距離爐灶3至5吋,不要直接放在爐灶上方,因為會過熱。”

此外,PG&E亦提醒民眾,不要將煮食設施,例如焗爐作儲放的用途。

梁程遠說:”紙張及紙皮不應該放到爐頭內,因為如果不小心按下開啟鍵,焗爐著了便會引起火災。”

很多客戶因貪方便清潔,喜愛用錫紙包著爐灶的周圍,PG&E專員表示,此做法萬萬不可。

梁程遠說:”因為電子打火的話,錫紙是會傳電,如果有油漬的話,便很容易著火。”

煮食完畢,亦應確保所有爐灶完全關閉,以免一氧化碳洩漏。

美國每年平均有400宗因為吸入一氧化碳而中毒死亡的個案,而當中有3分之1案例是在12月至2月間發生。

PG&E提醒民眾,應該預約一次一氧化碳檢查,以確保家人及家居的安全。

如果家中的感應器偵測到一氧化碳的濃度高,便應立刻離開住所,並打911求助。

