暖氣長時間停用重開 隱藏洩漏一氧化碳危機（視頻）

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【KTSF 崔凱橋報導】

近日天氣開始轉冷，不少人會開暖氣，但原來暖氣長時間沒有使用，會隱藏洩漏一氧化碳的危機。

當暖氣長時間沒有使用，重開的時候，有可能產生一氧化碳外洩的問題，因此每家每戶都需要安裝一氧化碳探測器。

PG&E媒氣服務代表梁程遠 （Eddie Leung）說：”因為一氧化碳是無色無味，民眾不會知道有一氧化碳在空氣中，只能靠儀器來感應。”

不過，在家中安裝一氧化碳感應器，亦有數項事情要注意。

梁程遠說：”一般一氧化碳感應器，最好每間都設一個，例如在廚房有爐灶，感應器應放在最少距離爐灶3至5吋，不要直接放在爐灶上方，因為會過熱。”

此外，PG&E亦提醒民眾，不要將煮食設施，例如焗爐作儲放的用途。

梁程遠說：”紙張及紙皮不應該放到爐頭內，因為如果不小心按下開啟鍵，焗爐著了便會引起火災。”

很多客戶因貪方便清潔，喜愛用錫紙包著爐灶的周圍，PG&E專員表示，此做法萬萬不可。

梁程遠說：”因為電子打火的話，錫紙是會傳電，如果有油漬的話，便很容易著火。”

煮食完畢，亦應確保所有爐灶完全關閉，以免一氧化碳洩漏。

美國每年平均有400宗因為吸入一氧化碳而中毒死亡的個案，而當中有3分之1案例是在12月至2月間發生。

PG&E提醒民眾，應該預約一次一氧化碳檢查，以確保家人及家居的安全。

如果家中的感應器偵測到一氧化碳的濃度高，便應立刻離開住所，並打911求助。

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