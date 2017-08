8級地震來時應如何反應 平日如何做準備（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

大地震雖然不是每天發生,不過一旦遇到,就知道平日做好應急準備是必要而且重要的,以下教大家如何做好地震應急準備。

大家平時在家的時候,一切都是正常的,家裡的擺設都是正常,但是遇到8級地震來的時候,應該如何反應呢?

PG&E發言人陳凱珊說:”第一個反應就要找一個牢固的桌子,藏在桌子下面,以防高處掉下來的東西砸到自己,第二是在震完之後,在安全情況下離開,應該找一個空曠的地方在那裡集合,千萬不要在靠近建築物的地方逗留。”

地震逃生時我們可以帶走的跟身應急物品是甚麼呢?

陳凱珊說:”我們一般建議大家應該準備一個緊急背包,也是一個應急包,緊急求生包,裡面有齊所有在黃金72小時需要的用品,例如水、食物、包暖毯、手電筒等等。”

災難應急部門建議,民眾最好將應急包放在睡房或容易拿到的地方,一旦要逃生時,可以立即找到應急包。

另外,如果地震後發覺家裡煤氣洩漏,在安全狀態下,可以自己關閉煤氣總開關,但不要自己動手重新打開。

陳凱珊說:”原因是你不知道災區受災的情況如何,可能雖然你的房屋沒受影響,但不排除你的地區已有很大規模的煤氣洩漏,所以一般來講我們建議大家還是打電話給PG&E,讓我們幫你打開煤氣總開關。”

另一個注意事項是如果看到外面有倒塌電線桿,千萬不要靠近,並提醒其他人也要遠離,以免發生觸電意外。

