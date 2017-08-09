8級地震來時應如何反應 平日如何做準備（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

大地震雖然不是每天發生，不過一旦遇到，就知道平日做好應急準備是必要而且重要的，以下教大家如何做好地震應急準備。

大家平時在家的時候，一切都是正常的，家裡的擺設都是正常，但是遇到8級地震來的時候，應該如何反應呢？

PG&E發言人陳凱珊說：”第一個反應就要找一個牢固的桌子，藏在桌子下面，以防高處掉下來的東西砸到自己，第二是在震完之後，在安全情況下離開，應該找一個空曠的地方在那裡集合，千萬不要在靠近建築物的地方逗留。”

地震逃生時我們可以帶走的跟身應急物品是甚麼呢？

陳凱珊說：”我們一般建議大家應該準備一個緊急背包，也是一個應急包，緊急求生包，裡面有齊所有在黃金72小時需要的用品，例如水、食物、包暖毯、手電筒等等。”

災難應急部門建議，民眾最好將應急包放在睡房或容易拿到的地方，一旦要逃生時，可以立即找到應急包。

另外，如果地震後發覺家裡煤氣洩漏，在安全狀態下，可以自己關閉煤氣總開關，但不要自己動手重新打開。

陳凱珊說：”原因是你不知道災區受災的情況如何，可能雖然你的房屋沒受影響，但不排除你的地區已有很大規模的煤氣洩漏，所以一般來講我們建議大家還是打電話給PG&E，讓我們幫你打開煤氣總開關。”

另一個注意事項是如果看到外面有倒塌電線桿，千萬不要靠近，並提醒其他人也要遠離，以免發生觸電意外。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。