By

【KTSF 萬若全報導】

從週一開始,灣區太平洋煤電(PG&E)部分用戶將會發現,在某些時段時間用電,電費將會上漲。

在 Time-of-Use費率計劃中,用戶何時用電跟用多少電一樣重要,因為支付的電費會因為一天中的時段,哪一天用,以及哪個季節而有所不同。

大約有15萬戶被隨機抽樣,他們可以選擇3點到8點,或是4點到9點的其中一個巔峰時段,在這段時間用電,電費將會增加,其餘非尖峰時間或是週末,電費率就會降低。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。