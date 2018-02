By

【KTSF 歐志洲報導】

太平洋煤電公司(PG&E)提醒在北加州山火中受影響的民眾,可以申請一些補助。

PG&E表示,在有災難發生時,會暫停發賬單,也會退還顧客的定金。

而在山火中受影響的民眾,則不需要付所需的定金。

而失去住家的民眾,也可以拖欠煤電費最多一年,也之前的煤電費則不需繳付。

查詢詳情,請瀏覽:pge.com/wildfireresources

版權所有,不得轉載。