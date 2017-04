By

【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)去年被判在中半島San Bruno煤氣管道大爆炸事件中負有疏失之責,之後又調漲用戶收費,但公司高層卻繼續加薪。

資料顯示,PG&E的行政總裁Geisha Williams去年的工資加福利,總收入約420萬元,之前的行政總裁Anthony Early在離任時也獲得120萬元補償,當中包括加薪9%。

而負責天然氣的部門主管年收入也接近400萬元,工資漲幅也是9%。

有維護消費權益的團體認為,公司面對法律訴訟,同時又增加用戶收費,但高層主管視若罔聞,仍繼續加薪實在令人費解,即使PG&E是一間好公司,作為高層主管的薪水仍然過高。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。