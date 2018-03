By

【KTSF 歐志洲報導】

太平洋煤電公司(PG&E)表示,客戶在3月的煤電費增高,但是因為天然氣的費用減低,民眾的煤電費將相應減低。

PG&E發表的數據顯示,每個家庭客戶在3月平均的煤電費是111.59元,而上個月相比增加0.2%,也就是26美分,但是因為加州實行氣候獎勵計劃(Climate Credit)抵消。

而PG&E表示,平均天然氣用戶的費用則將減低1.3%,所以整體上來說,客戶的煤電費在3月將減低1.1%。

但是消費權益組織United Reform Network則認為,煤電費在去年上漲10.3%,今年則再漲了8.8%,他們的數據則顯示,平均客戶的賬單數額是每個月165.10元。

