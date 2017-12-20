網上簽名請願活動盼Justin Herman廣場改名李孟賢廣場（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市長李孟賢辭世後，有關將Justin Herman廣場改名為李孟賢廣場的話題，再度受到關注，目前網上正發起簽名請願活動，希望促成改名成功。

舊金山市公園康樂委員會上個月投票取消Justin Herman廣場的名字，暫時以Embarcadero廣場來稱呼，隨後有關新名稱該叫甚麼的話題就一直被討論。

自從舊金山市長李孟賢辭世後，舊金山居民Kevin Birmingham在Change.org網站發起請願簽名，建議將該廣場以李孟賢為命名來紀念他。

舊金山市民招霞說：”他是日落區一個活躍的主流群體的民眾，一直都跟我們在Taraval街的生活品質改進方面有很大的合作，這次他提出在Change.org發起簽名，把這個廣場改成李孟賢廣場，得到很大的反應，我們馬上也幫忙去推，一夜之間就有ㄧ千多個簽名。”

目前該請願已經獲得一千多個簽名，不少市民表示支持。

舊金山市民Manuel Galang說：”我認為這是很棒的主意，因為李孟賢是第一位華裔市長，我認為以他命名非常恰當，符合他對舊金山的貢獻。”

舊金山市民Gladden Marfori說：”我認為是很好的建議來紀念他的勤奮工作，李市長勤於市政，這是城市的榮譽能授與他用這個廣場以他來命名。”

舊金山公園康樂局表示，民眾可以透過請願，正式向該局提出改名申請，不過至今並未收到有關要求改名為李孟賢廣場的申請。

透過民眾發起的改名請願有一定的程序，而且要有充分理由，包括歷史意義或是特殊貢獻，最終提交給公園康樂委員會舉行聽證並做決定，過去像是華埠的鄧月薇康樂中心就是改名成功的例子。

今年10月，舊金山公園康樂局就收到請願，建議將Justin Herman廣場改名為David Johnson廣場，以紀念非洲裔攝影師David Johnson，目前公園康樂局尚未對此做出決定，事件也引發外界對於該廣場改名的關注。

舊金山紀事報還發起民調，詢問市民對於改名的意見，至今有超過6萬人支持將該廣場改名為李孟賢廣場，其次則有將近兩萬人支持改名為David Johnson廣場。

改名李孟賢廣場的簽名請願網址：https://www.change.org/ed-lee-plaza

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