網上簽名請願活動盼Justin Herman廣場改名李孟賢廣場（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市長李孟賢辭世後,有關將Justin Herman廣場改名為李孟賢廣場的話題,再度受到關注,目前網上正發起簽名請願活動,希望促成改名成功。

舊金山市公園康樂委員會上個月投票取消Justin Herman廣場的名字,暫時以Embarcadero廣場來稱呼,隨後有關新名稱該叫甚麼的話題就一直被討論。

自從舊金山市長李孟賢辭世後,舊金山居民Kevin Birmingham在Change.org網站發起請願簽名,建議將該廣場以李孟賢為命名來紀念他。

舊金山市民招霞說:”他是日落區一個活躍的主流群體的民眾,一直都跟我們在Taraval街的生活品質改進方面有很大的合作,這次他提出在Change.org發起簽名,把這個廣場改成李孟賢廣場,得到很大的反應,我們馬上也幫忙去推,一夜之間就有ㄧ千多個簽名。”

目前該請願已經獲得一千多個簽名,不少市民表示支持。

舊金山市民Manuel Galang說:”我認為這是很棒的主意,因為李孟賢是第一位華裔市長,我認為以他命名非常恰當,符合他對舊金山的貢獻。”

舊金山市民Gladden Marfori說:”我認為是很好的建議來紀念他的勤奮工作,李市長勤於市政,這是城市的榮譽能授與他用這個廣場以他來命名。”

舊金山公園康樂局表示,民眾可以透過請願,正式向該局提出改名申請,不過至今並未收到有關要求改名為李孟賢廣場的申請。

透過民眾發起的改名請願有一定的程序,而且要有充分理由,包括歷史意義或是特殊貢獻,最終提交給公園康樂委員會舉行聽證並做決定,過去像是華埠的鄧月薇康樂中心就是改名成功的例子。

今年10月,舊金山公園康樂局就收到請願,建議將Justin Herman廣場改名為David Johnson廣場,以紀念非洲裔攝影師David Johnson,目前公園康樂局尚未對此做出決定,事件也引發外界對於該廣場改名的關注。

舊金山紀事報還發起民調,詢問市民對於改名的意見,至今有超過6萬人支持將該廣場改名為李孟賢廣場,其次則有將近兩萬人支持改名為David Johnson廣場。

改名李孟賢廣場的簽名請願網址:https://www.change.org/ed-lee-plaza

