舞台劇《彼得與摘星人》灣區上演 多位亞裔演員參演（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

獲得Tony Award戲劇大獎的舞台劇《彼得與摘星人》(Peter and the Starcatcher)正在灣區上演,當中還有多名亞裔演員參與演出。

《彼得與摘星人》導演Jeffrey Lo是在聖荷西出生的菲律賓裔,也是數位亞裔演職人員中的其中一位,他說小飛俠彼得潘的故事多次搬上舞台,而《彼得與摘星人》是2004年創作的一部暢銷小說,講述彼得潘的背景故事,堪稱小飛俠前傳。

Lo說:”我希望他們發覺,儘管我們笑了兩個小時,但實際故事很感人,故事很有影響力,如同表現滑稽與傻傻的一面。”

Wes Gabrillo也是菲律賓裔演員,在劇中扮演Ted,是3個孤兒之一。

Gabrillo說:”演Ted 是一個很搞笑的角色,他會不停的想,甚麽時候是他的下一餐,他怎樣才能得到,即使他手上有食物,他會想甚麽是最好方法吃掉它,或怎樣吃掉它,所以很有趣,很多冒險。”

導演和演員希望觀眾不僅笑足兩個小時,同時也能感受到孤兒彼得潘與摘星人的無畏冒險精神。

Lo說:”故事會觸動你心,而且適合所有年齡的人見證和經歷彼得與摘星人的故事。”

《彼得與摘星人》目前正在Foster City的Hillbarn劇院上演,每週四至週日演出,一直到2月4日結束,詳情可上網或致電查詢。

