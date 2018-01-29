舞台劇《彼得與摘星人》灣區上演 多位亞裔演員參演（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

獲得Tony Award戲劇大獎的舞台劇《彼得與摘星人》（Peter and the Starcatcher）正在灣區上演，當中還有多名亞裔演員參與演出。

《彼得與摘星人》導演Jeffrey Lo是在聖荷西出生的菲律賓裔，也是數位亞裔演職人員中的其中一位，他說小飛俠彼得潘的故事多次搬上舞台，而《彼得與摘星人》是2004年創作的一部暢銷小說，講述彼得潘的背景故事，堪稱小飛俠前傳。

Lo說：”我希望他們發覺，儘管我們笑了兩個小時，但實際故事很感人，故事很有影響力，如同表現滑稽與傻傻的一面。”

Wes Gabrillo也是菲律賓裔演員，在劇中扮演Ted，是3個孤兒之一。

Gabrillo說：”演Ted 是一個很搞笑的角色，他會不停的想，甚麽時候是他的下一餐，他怎樣才能得到，即使他手上有食物，他會想甚麽是最好方法吃掉它，或怎樣吃掉它，所以很有趣，很多冒險。”

導演和演員希望觀眾不僅笑足兩個小時，同時也能感受到孤兒彼得潘與摘星人的無畏冒險精神。

Lo說：”故事會觸動你心，而且適合所有年齡的人見證和經歷彼得與摘星人的故事。”

《彼得與摘星人》目前正在Foster City的Hillbarn劇院上演，每週四至週日演出，一直到2月4日結束，詳情可上網或致電查詢。

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