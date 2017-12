By

【KTSF】

北灣Petaluma市一名無家可歸者在7-11便利商店內,突然向店員施襲後,偷走店內的一杯咖啡,警方將他拘捕並公開閉路電視所拍攝到的畫面。

警方表示,涉案的37歲無家可歸者Dale Ostrand站在收銀枱前,然後突然轉身,一拳揮打站坐他身後,當時正在擺放貨品職員的頭部,受害人即場倒地,失去知覺。

疑犯犯案後,拿走一杯還沒付錢的咖啡,便慢慢步出商店。

受害人一直倒卧在地上,直至下一更接任的職員上班,發現傷者報警。

警方翻查閉路電視後,以行使暴力及搶劫罪拘捕疑犯。

