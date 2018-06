By

上週五聖馬刁縣(San Mateo)南部的未設市地區發生一宗致命車禍,法醫處證實死者是一名43歲華裔男子。

死者Tai Ping Yu現年43歲,居住在南灣聖荷西市,其家人已定於7月1日為他舉行追思會.

當局是於下午4時50分接獲車禍舉報,地點在Pescadero Creek路6605號。

當局初步調查顯示,死者駕駛的汽車與一輛電單車相撞,接著墮進小溪中,當局仍在對車禍進行調查。

