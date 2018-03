受貪污醜聞困擾 秘魯總統在國會彈劾前夕辭職

【i-CABLE】

受貪污醜聞困擾的秘魯總統庫琴斯基,在國會表決彈劾前辭職,國會未決定是否接受,檢察部門其後頒令禁止庫琴斯基離開秘魯。近日流出偷拍片段,指庫琴斯基陣營曾試圖以利益,爭取議員反對彈劾總統。

片段據報於去年底,國會對上一次彈劾前後拍攝,前總統藤森的兒子藤森健二和總統庫琴斯基的律師游說三名國會議員反對議案。

藤森健二否認指控,批評反對派人民力量黨藉片段抹黑。

庫琴斯基就在國會周四展開彈劾投票前,由內閣官員陪同宣布辭職,國會未決定是否接受庫琴斯基請辭,抑或繼續進行彈劾投票。第一副總統比斯卡拉就由加拿大返回秘魯,準備當地周五接任總統。

79歲的庫琴斯基曾任世界銀行經濟學家,2016年大選以些微票數,擊敗前總統藤森女兒藤森慶子當選。

不過上任一年就爆出貪污醜聞,庫琴斯基被指早年擔任財長及總理期間,其獨資持有的投資諮詢公司收受巴西最大建築商逾78萬美元。

秘魯國會去年底彈劾總統,最終因藤森健二及部分議員改變立場,庫琴斯基避過下台危機,原本因指使殺人及綁架等罪名須服刑25年的藤森,就在國會表決後兩天獲特赦,外界認為是庫琴斯基藉此答謝藤森健二的一票。

