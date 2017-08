By

秘魯有考古學家發現16具中國人骸骨,還有吸食鴉片用的煙槍,相信是200年前到當地做苦工的華人。

頭髮、頭骨、牙齒,秘魯的考古學家兩個月前在首都利馬附近的貝亞維斯塔,發現16具中國人骸骨,還有一些陪葬品,例如衣物和日用品,最特別是吸食鴉片用的煙槍。

考古學家相信他們大概於1870至1890年被埋葬,部份骸骨被布包裹,只有5具骸骨在棺材內,相信他們有較高社會地位。

19世紀中後期,估計有10萬名中國人越洋到秘魯興建鐵路,或被人以低微價錢賣給農場主人。

他們日間長時間工作,晚上只能在簡陋的農舍休息,食物要配給不時遭主人或管理人員毆打,過著如囚犯般的生活。

一些華工要吸食鴉片減壓,大部份人未捱至合約完結已客死異鄉。

