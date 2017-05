舊金山警方急欲會晤亞裔漢 疑涉Uber司機失蹤案

By

【KTSF 崔凱橋報導】

Uber司機蔡平新(Piseth Chhay)自母親節離家後失蹤,至今仍然下落不明,警方週三公布,正在尋找蔡平新的一名朋友Bob Tang,懷疑他與失蹤案有關。

警方表示,48歲的Bob Tang相信是最後接觸蔡平新的人,Tang週三原本要前往警署協助調查,不過最終沒有現身,因而引起警方懷疑。

蔡平新的妻子表示,本月14號母親節當日,丈夫表示前往Tang家幫忙,大概只需要15分鐘,但卻一去不返。

亞裔Uber司機失蹤逾一週 汽車尋回零件全被偷

舊金山警方在上星期六於灣景區找到蔡平新所開的銀色Mercedes SUV車,車上所有的零件全部被取走,包括四個輪胎,警方相信車子是被人移到這裡。

警方表示,Bob Tang在22號晚收到防盜公司的通知,之後離開舊金山住所,相信是前往東灣Antioch市處理住宅防盜警報響起的事,之後就沒有他的消息,Tang家人報稱Tang失蹤,警方相信Tang 已經離境逃到柬埔寨。

蔡平新的妻子說:”我不能相信Bob Tang和我丈夫的失蹤案有關,因為我們是朋友超過5至6年,我們經常一起出門遊玩。”

警方形容,Tang身高5呎4吋,體重130磅左右,駕駛2004年的銀色豐田Sienna SUV多功能汽車,車牌號碼是5JOT221。

警方呼籲任何人有蔡平新或Tang的消息,可打匿名報案電話:(415) 575 4444。

