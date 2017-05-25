舊金山警方急欲會晤亞裔漢 疑涉Uber司機失蹤案

By

【KTSF 崔凱橋報導】

Uber司機蔡平新（Piseth Chhay）自母親節離家後失蹤，至今仍然下落不明，警方週三公布，正在尋找蔡平新的一名朋友Bob Tang，懷疑他與失蹤案有關。

警方表示，48歲的Bob Tang相信是最後接觸蔡平新的人，Tang週三原本要前往警署協助調查，不過最終沒有現身，因而引起警方懷疑。

蔡平新的妻子表示，本月14號母親節當日，丈夫表示前往Tang家幫忙，大概只需要15分鐘，但卻一去不返。

亞裔Uber司機失蹤逾一週 汽車尋回零件全被偷

舊金山警方在上星期六於灣景區找到蔡平新所開的銀色Mercedes SUV車，車上所有的零件全部被取走，包括四個輪胎，警方相信車子是被人移到這裡。

警方表示，Bob Tang在22號晚收到防盜公司的通知，之後離開舊金山住所，相信是前往東灣Antioch市處理住宅防盜警報響起的事，之後就沒有他的消息，Tang家人報稱Tang失蹤，警方相信Tang 已經離境逃到柬埔寨。

蔡平新的妻子說：”我不能相信Bob Tang和我丈夫的失蹤案有關，因為我們是朋友超過5至6年，我們經常一起出門遊玩。”

警方形容，Tang身高5呎4吋，體重130磅左右，駕駛2004年的銀色豐田Sienna SUV多功能汽車，車牌號碼是5JOT221。

警方呼籲任何人有蔡平新或Tang的消息，可打匿名報案電話：(415) 575 4444。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。