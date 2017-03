Stonestown購物中心有人亂噴胡椒噴霧 15人不適

By

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山一個購物商場週一晚發生疑似胡椒噴霧襲擊,十多名途人感到不適。

事發於舊金山20號大道 3251地段的Stonestown Galleria購物商場,晚上大約8時16分,警方接到多人報案表示,在商場內感到有胡椒噴霧或類似的化學物質。

事件中有15人因接獨過胡椒噴霧而感到疼痛,需要當場接受清洗治療,其中一人送往當地醫院,進行評估後情況穩定。

警方表示,有目擊者看到一名少女走入服裝連鎖店Forever 21,沒有目標的施放疑似胡椒噴霧在空氣中後逃跑,隨後亦有數名少年跟隨其後逃出店外。

涉案少女估計認識店內數名少年,因為她施放一些橙色氣體在空氣中後逃跑,數名少年亦跟著逃跑。

警方目前仍在調查事件,暫時未有人被捕。

