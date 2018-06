美國與南韓取消8月聯合軍演 中方表示歡迎

By

【i-CABLE】 美國和南韓決定取消原定8月舉行的”乙支自由衛士”聯合演習,南韓指是要延續早前南北韓及美朝峰會營造的和平氣氛。 日本防衛大臣小野寺五典指,軍演對亞太地區和平穩定非常重要,會繼續與美韓雙方保持溝通。在北京,外交部指暫停軍演是積極及有建設性的舉動,中方表示歡迎。 “乙支自由衛士”演習是美國和南韓每年最具代表性的聯合軍演之一,去年兩國合共派出約七萬名士兵參與,當中美軍人數較往年大幅減少。 美國國防部發表聲明,確認暫停今年八月的”乙支自由衛士”軍演,指會分別與國家安全顧問博爾頓,以及南韓國防部開會商討細節。

南韓國防部指暫停軍演是要延續美朝及兩韓早前對話,營造的和平氛圍,期待北韓以誠實的態度,採取無核化措施,以回應美國和南韓的決定。

日本防衛大臣小野寺五典指,美韓聯合軍演對維持亞太地區的和平穩定非常重要,日方會就此與美韓兩國繼續保持緊密溝通,而在朝鮮半島舉行的其他軍演,包括美日聯合軍演則不受影響。

特朗普總統上週二在新加坡,會見北韓領袖金正恩後,突然宣布美國和北韓善意交流期間將暫停軍演,據報建議是由金正恩提出,特朗普當時表示有意取消軍演,是因為演習帶挑釁性,而且軍費支出龐大。

