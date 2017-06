美國國防部報告指中國或於巴基斯坦建軍事基地

By

【i-CABLE】

美國發表中國軍力年度報告,指中國很可能繼續在巴基斯坦等友好國家興建海外軍事基地。報告又形容中國以高壓手段,宣示對南海島礁的主權。 中國與「一帶一路」沿線國家近年合作越趨緊密,除了經濟及貿易,更可能伸延至軍事層面。 美國國防部新一份中國軍力年度報告指,中國經濟利益範圍日漸擴大,北京當局有可能在長期關係友好,而且具戰略意義的巴基斯坦,興建第二個海外軍事基地,跟去年初動工、位於東非吉布提的基地,一同支援解放軍遠洋任務,保障中國公民在海外的人身及資產安全。 報告又指中國去年沒有再在南海大規模填海造地,但就在島礁上建造不少設施,其中較大的永暑、渚碧及美濟礁,有戰機大小的飛機庫、固定武器設施及通訊設備,並且各有一條逾 2.6 公里長的跑道,另外四個細小島礁亦有類似規劃。 美國國防部形容中國雖然以高壓手段,宣示對南海島礁的主權,不過一舉一動皆經過精心策劃,避免越過引發衝突的底線。 另外,美方指中國去年發射全球第一顆量子科學實驗衛星「墨子號」,是中國的情報解密研究一大突破。 五角大樓推算,中國去年實際軍費開支達1,800億美元,折合逾1.2萬億元人民幣,遠高於官方公布的9,500多億元人民幣。

