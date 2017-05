By

美軍測試攔截導彈首次擊落數千公里外一支模擬射向美國本土的洲際彈道導彈,國防部形容是”難以置信的成就” 。

美軍於週二下午由加州范登堡空軍基地,發射一支攔截導彈,以高速向西飛行,迎擊8,000公里外,由太平洋馬紹爾群島發射的模擬洲際彈道導彈。

攔截導彈約一小時後,在夏威夷水域上空的大氣層外,成功將導彈的彈頭摧毀。

但有分析認為,攔截導彈在測試中對來襲導彈的發射,時間和大小都瞭如指掌,未能反映實戰情況。

