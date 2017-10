4美軍尼日爾被伏擊喪生 事發細節仍模糊

By

【KTSF 馮政浩報導】

兩星期前4名美軍士兵在尼日爾聯合巡邏時遇襲喪生,事發真實經過如何?國防部公布最新消息,但仍未有最準確的全部資料。

消息指當日特種部隊Green Berets帶着12人小隊,到尼日爾和馬里交界的一個小鎮和長者村民會面,半年來小隊曾經巡邏29次,都平安無事,但這次士兵返回軍車時卻遭到伏撃。

據悉部隊曾被知會,該地區遇到敵人機會很微,但最新資料顯示,有約50名伊斯蘭國武裝分子埋伏,配備機關槍和火箭榴彈炮,而美軍只有長槍之類的輕武器,交火30分鐘後,有法國戰機飛到戰場上空,企圖阻嚇伊斯蘭國武裝,而戰機並無開火的許可,到接近一個小時之後,才有法軍直升機和一架美國包機抵達現場。

事件引起外界對國防部和白宮有很多疑問,包括:交火時情形怎樣?白宫對事件知道多少?中士La David Johnson為何會與同僚分開?空中撤退時為何少了一人?

聯邦参議院軍事委員會主席麥凱恩表示有意成立小組調查事件。

