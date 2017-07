By

【KTSF 吳倩妤報導】

美國國防部指美軍一架偵察機星期日在東海上空遭中方戰機攔截,雙方一度相距少於300呎。

國防部指美軍一架EP-3偵察機,星期日在東海一帶上空飛行,期間兩架中國殲-10戰機飛近,其中一架一度迫近至偵察機330呎範圍內,迫使偵察機改變飛行方向。

國防部又表示,兩架中國戰機當時載有武器。

美國海軍的P-3偵察機今年5月在香港東南200多公里亦曾被兩架殲-10戰機攔截,美國當時就批評攔截不專業。

