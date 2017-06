By

【KTSF】

白宮週一晚向敘利亞總統阿薩德發出警告,如果敘利亞政府再次發動化武攻擊,將要付出沉重代價。

在聲明中,白宮發言人Sean Spicer稱,美國已掌握一定證據,顯示阿薩德政府正準備另一次大規模化武攻擊,可能會導致包括兒童在內的大批無辜平民死亡。

而敘利亞政府則否認白宮的指控,再次申明並未持有此類武器。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。