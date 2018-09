By

【i-CABLE】 賓夕法尼亞州一間法院發生槍擊案,造成4人受傷,傷者包括警員,槍手被警方擊斃。

事發在費耶特縣裁判法院,週三下午突然傳出槍聲。

目擊者稱,一名男子持槍追逐一名女子,並向她的手臂開槍,及後跑進法院所在的市政大樓、亂槍掃射。

當地傳媒報道,槍手最終被擊斃,相信案件涉及家庭暴力。

