【KTSF 陳令楠報導】

在南韓訪問的副總統彭斯,週一到訪兩韓非軍事區,下午在首爾與代總統黃教安會談,表明美國百分之百與南韓同一戰線,不會容忍北韓再進行核試驗或試射導彈。

彭斯說:”美國在戰略上的容忍已經結束。”

美韓兩國表明同意採取懲罰行動應對挑釁,若北韓動用常規甚至核武,美國及盟友定必以壓倒性的有效行動回應,雙方亦同意盡快部署薩德導彈防禦系統。

據報導,美軍核動力航母卡爾文森號戰鬥群下週二會駛入朝鮮半島東部海域,另外兩艘核動力航母亦會在下星期初抵達半島附近。

