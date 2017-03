By

【i-CABLE】

副總統彭斯任職印第安納州州長期間,曾以私人電郵處理公務,帳戶曾遭黑客入侵,在總統選舉期間,彭斯曾抨擊希拉莉電郵事件威脅國家安全。

第安納州傳媒報道,彭斯任州長期間亦以私人電郵處理敏感事務,包括與顧問討論其寓所保安以及反恐問題。

報道又稱該電郵帳戶去年被黑客入侵,但印第安納州法律未有禁止官員使用私人電郵。

彭斯透過辦公室回應,安排律師審查任職州長期間所有公務通訊,並按照州法律存檔。

