【KTSF 陳令楠報導】

有傳媒報導,副總統彭斯打算在2020年角逐總統,取代支持度不斷下滑的特朗普,彭斯批評報道失實,並指,正埋首推動特朗普施政計劃,亦希望對方順利連任。

《紐約時報》訪問70幾名共和黨不同界別人士,包括官員、政策顧問及捐款人,十分質疑3年後的大選特朗普會否角逐,黨內其他人甚至已毫不隱瞞在「兩手準備」。

報導指,共和黨內部份建制派不滿特朗普政府混亂、不穩定,其中,彭斯據報已私底下建立了影子競選團隊,為2020年出選總統鋪路。

彭斯發聲明,否認有意角逐總統,批評報道為假新聞、可恥、冒犯他本人、家人,指摘傳媒再次企圖分裂特朗普政府。

不過,《紐約時報》駁斥有關指責,堅稱報導內容是準確的。

