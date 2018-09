By

《紐約時報》日前刊登一篇匿名政府高層批評特朗普總統的文章,副總統彭斯再次否認自己是作者,又相信文章不是他辦公室員工所寫。

彭斯指不知道誰是匿名作者,但認為作者應該辭職、離開政府,他又否認曾討論啟動美國憲法修正案第25條,展開程序取締總統,形容文章是對民主的攻擊。

《紐約時報》日前罕有為一名政府高層在不公開身份下刊載評論文章,指總統特朗普莽撞、缺乏道德標準,更指內閣曾有聲音想撤換他。

特朗普批評匿名發文是缺乏膽量,要求司法部調查誰是作者。

