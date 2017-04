【i-CABLE】

美國副總統彭斯抵達日本訪問,與首相安倍晉三會談,雙方同意加強美日同盟及安全領域合作,應對北韓威脅。

彭斯期望,中國等盟友能共同向北韓施加經濟、外交壓力,逼使平壤放棄發展核武。在北京,外交部稱願意全力協助,以政治手段解決北韓問題。

彭斯抵達東京後,與安倍晉三共晉午餐並舉行會談,重點討論到北韓問題。

兩人同意加強日美同盟,並在安全領域保持緊密合作,又呼籲中方在阻止北韓開發核武、導彈上發揮更大影響力。

在北京,外長王毅稱北韓形勢越緊張,各方越要冷靜,尋求機會恢復對話。王毅稱,中方願意在聯合國安全理事會的框架下,盡全力協助解決北韓核問題。

