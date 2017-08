舊金山市立大學推免費建造業培訓課程 普洛西親臨參觀（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

國會眾議院民主黨領袖普洛西(Nancy Pelosi)在舊金山市長李孟賢陪同下,參觀市立大學的建造業培訓中心,藉此鼓勵更多人透過進修去改變命運。

美國民主黨人早前宣布以”A better deal”作為未來經濟政策的口號,希望透過教育及進修等,協助市民賺更多錢,有更好的將來。

而舊金山市立大學的”City Build” 建造業培訓中心就是一個好例子,透過培訓各個範疇的建築業工人,讓他們畢業後服務自己生活的社區。

因此國會眾議員普洛西及市長李孟賢特地參觀這個培訓中心,並鼓勵一班正在進修的學生。

普洛西說:’因為有成功的中產階級,不單是我們經濟的主軸,同時亦是民主思想的中心。”

這個建造業培訓中心提供電工、水泥工、木工、飛機及汽車維修等課程,校方表示,建造業的薪金其實不俗,不過很多人缺乏一個進修的機會,而課程推行這10年來,一共為超過4,000人找到工作。

這個課程為期18星期,週二出席活動的學生有50人,當中10人是華裔,校方指,招生的首要準則不是英文程度,反而是學生的態度及熱誠更加重要。

滿慶2016年移民來到美國,在中國有近10年電工經驗,不過英文不好,所有事都要重新適應,而來上課就是第一步。

滿慶說:”我本身個人喜歡動手動腳,即是用工具又”揼”,又切又鋸,移民來美國,我計劃以為長居,學門手藝,以為在這立足比較穩定。”

受惠於舊金山免市立大學學費計劃,這個課程都是免費,不過學員需要參加學前篩選,以出席率及學習熱誠等作凖則。

有興趣人士可上到市立大學的網站查詢,或者親臨位於華埠Commercial 街731號的博愛文化服務中心,職員會幫忙報名,聯絡電話是 (415)989-8224。

