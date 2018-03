舊金山亞裔婦日落大道被電單車撞 一腿膝蓋下截斷

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區Sunset大道又再發生嚴重交通意外,一輛電單車撞倒一名女行人,女行人其中一條腿,膝蓋以下當場被截斷。

意外現場是Irving街夾日落大道,警方表示,週二傍晚6點左右,一輛在日落大道向南面行駛的電單車,撞倒正在過馬路的62歲亞裔女行人。

Taraval警察分局局長易文耀到現場看過,他對本台表示,當時女行人一條腿膝蓋以下當場被截斷,受了重傷,一度有性命危險,目前情況穩定。

肇事的電單車司機留在現場協助警方調查,目前不清楚導致意外的原因。

上月,日落大道夾Wawona街也發生過汽車撞倒行人的意外,警方已經加強在日落大道一帶執法,捕捉超速駕駛者。

警方也呼籲行人在日出和日落時分過馬路要格外小心,警方鼓勵行人最好穿戴LED燈,讓駕駛者可以清楚看到你。

