舊金山亞裔婦日落大道被電單車撞 一腿膝蓋下截斷

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區Sunset大道又再發生嚴重交通意外，一輛電單車撞倒一名女行人，女行人其中一條腿，膝蓋以下當場被截斷。

意外現場是Irving街夾日落大道，警方表示，週二傍晚6點左右，一輛在日落大道向南面行駛的電單車，撞倒正在過馬路的62歲亞裔女行人。

Taraval警察分局局長易文耀到現場看過，他對本台表示，當時女行人一條腿膝蓋以下當場被截斷，受了重傷，一度有性命危險，目前情況穩定。

肇事的電單車司機留在現場協助警方調查，目前不清楚導致意外的原因。

上月，日落大道夾Wawona街也發生過汽車撞倒行人的意外，警方已經加強在日落大道一帶執法，捕捉超速駕駛者。

警方也呼籲行人在日出和日落時分過馬路要格外小心，警方鼓勵行人最好穿戴LED燈，讓駕駛者可以清楚看到你。

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