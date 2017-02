By

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西週二早上發生致命車禍,一位行人當場死亡,有當地市民表示,死者生前受人愛戴,每天都走同一條路去清真寺。

意外現場是Tully路夾Galveston Avenue,週二上午7時43分,聖荷西警方接到意外報告,抵達現場時,發現男受害人當場死亡。

肇事司機留在現場,協助警方調查,警方仍在調查意外原因。

踏入2017年,聖荷西市已經發生6宗致命的交通意外。

