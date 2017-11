By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Parkside區一名亞裔長者駕駛的汽車,撞死了一名行人。

現場是Sloat大道夾36大街,週二晚8點10分左右,一名白人男子在Sloat過馬路時,被一輛向東行駛的汽車撞倒。

警方到達現場時,該行人已傷重不治,死者身份仍未證實。

警方表示,肇事司機是一名75歲亞裔男子,事後留在現場配合警方調查,警方仍在調查意外原因。

