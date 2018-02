By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Outer Mission區上週六清晨發生汽車撞死行人的案件。

現場是San Jose大街夾Rice街,警方表示,上週六早上6時多,一名66歲Daly City居民過馬路時,被一輛汽車撞倒。

肇事司機是一名76歲亞裔男人,被車撞倒的行人送院後不治死亡。

警方仍在調查案件,肇事司機沒有被警方拘捕。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。