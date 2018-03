By

佛羅里達州邁亞密地區一所大學新落成的行人天橋週四突然倒塌,造成多人死亡及受傷,倒塌的天橋亦壓毀下面8輛汽車,救援人員仍在現場搜救被困的人士。

倒塌的行人天橋位於佛羅里達國際大學(Florida International University),州長Rick Scott在社交媒體Twitter發文,稱正與執法人員保持聯絡,了解事態發展。

出事的行人天橋重950噸,剛於上週六組建完成,橫過一段有7條行車線的繁忙路段,全長174呎,造價1,420萬,天橋是連接大學和Sweetwater市。

當局稱目前有8人已送院救治,暫時未知有多少人死亡。

